Rutte: ’Dit raakt me, maar ik blijf strijdbaar’

„Dit raakt me natuurlijk wel”, zegt Rutte in gesprek met RTL en NOS over de mededeling van Segers dat regeringspartij CU niet meer met Rutte in een volgend kabinet wil aanschuiven na ’verkenningsgate’. „Maar ik ben strijdbaar omdat we in Nederland voor grote problemen staan”, refereert Rutte aan de coronacrisis.

Bij een formatie van een volgend kabinet moet er ook gesproken worden over hoe Nederland moet herstellen van die crisis en als het aan Rutte ligt, schuift de VVD ondanks het tanende Haagse vertrouwen in hem daar gewoon bij aan. „We hopen daar als VVD aan mee te doen”, zegt Rutte.

En dat wil Rutte gewoon zelf doen. „Omdat partijen zelf gaan over de vraag wie ze naar voren schuiven.” De VVD-leider lag deze week juist onder vuur omdat hij in gesprek met verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren het zou hebben gehad over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Mocht het zo ver komen dat Rutte en de VVD door andere partijen buiten het te formeren kabinet worden gehouden, zegt Rutte ook de oppositie in te willen: „Uiteraard, altijd. Ik ben gekozen voor vier jaar. De VVD wil dolgraag knokken voor Nederland, vanuit het kabinet. Maar als dat niet gegeven is, ben ik natuurlijk bereid de oppositie in te gaan.”

