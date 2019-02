Bedrijf Obdam in shock: ’Ergste gedachte bevestigd’

Ⓒ Inter Visual Studio

Obdam - „Het is een groot drama”, zegt Elly Borst van Borst Bloembollen in Obdam waar alle vier de Poolse mensen werkten, die aan het eind van de middag dood werden gevonden in een auto in het water aan de Berkmeerdijk in Obdam. „Stuk voor stuk waren het geweldige harde werkers en fijne mensen. Sinds 9 januari waren ze hier in dienst en naar volle tevredenheid.”