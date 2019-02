Ernstig ongeval Renswoude, auto rijdt door

De vrouw werd aangereden op de Dorpsstraat (N224) in Renswoude. Ⓒ AS Media

RENSWOUDE - Bij een ernstig ongeval in de Dorpsstraat in Renswoude is zondagavond een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zou op het fietspad zijn aangereden. Na het ongeval reed de automobilist door.