Optillen uit box redde baby Vinz

Bij de dreun werd de babybox die tegen de muur stond, met daarin Vinz van 8 weken oud, een stukje verderop de huiskamer in geduwd. Ⓒ De Telegraaf

NIEUW-DORDRECHT - Het had niks gescheeld of het eerste kleinkind van Gre en Herman uit het Drentse veendorp Nieuw-Dordrecht was door een bizar verkeersongeval gewond geraakt. Of nóg erger, zo beseffen de grootouders achteraf. „Het was dat mijn schoonzoon, juist op het moment dat die auto door de muur vloog, hem net iets optilde uit z’n box. Anders wíl je gewoon niet weten hoe dit was afgelopen.”