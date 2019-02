Zes jaar cel voor dierenarts die heroïne in maag puppy’s naaide

De dierenarts voerde meerdere operaties uit waarbij hij zakjes met vloeibare heroïne inbracht in de buik van hondjes. Na de ingreep verscheepte hij de puppy’s naar de VS, waar de heroïne opnieuw uit de buikjes werd gehaald.

De zakjes heroïne die in de maagjes van de honden werd ingebracht. Ⓒ DEA

De arts werd al in 2015 gearresteerd in Spanje en in 2018 uitgeleverd aan de VS. Elorez ging gruwelijk te werk. Als de hondjes, vaak labradors maar soms ook andere rassen, met ingenaaide zakken op de bestemming waren aangekomen, werden ze afgemaakt en de heroïne uit hun lijfje gesneden.

De Colombiaan liet tijdens het proces weten spijt te hebben van zijn daden. „Ik ging in op het aanbod van een drugskartel, zonder goed te beseffen waar ik écht aan begon”, aldus Elorez.

Dieranrts Andres Lopez Elorez naaide zakjes vloeibare heroïne in puppys die hij naar Amerika exporteerde. Ⓒ DEA