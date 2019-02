Waarom richtte stekende Syriër bloedbad aan in Maastricht?

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Het raadsel wordt misschien vandaag opgelost, als in de rechtbank van Maastricht de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint. Het komt vaker voor dat verdachten niet met de politie willen praten, maar wel bereid zijn om vragen van rechters te beantwoorden.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Osama I. voor een dubbele moord en twee pogingen tot doodslag. Het eerste slachtoffer die avond was de 46-jarige Egyptenaar Abbas. Osama I. stak hem meermalen en sneed zijn keel door. Van Abbas’ woning aan de Botsaartstraat ging hij naar de nog geen kilometer verderop gelegen Joseph Postmesstraat, waar de Syrische Nabila (56) woonde met haar man Ahmad en hun 21-jarige dochter Enas. In de woning ontstond een worsteling. Nabila overleefde de aanval niet. Overbuurman Jack schoot te hulp en redde het leven van Enas. Zowel hij als de jonge vrouw raakten gewond.

Osama I. kon vlak na de geweldsexplosie worden aangehouden in het nabijgelegen Turks cultureel centrum Tevhid aan de Weustenraadstraat. Ook hij was gewond en werd na zijn aanhouding naar het ziekenhuis gebracht.

Het was niet de eerste keer dat Osama I. door het lint ging. Zo bleek hij in januari 2017 een man te hebben neergestoken op de Criekenput in Maastricht. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem daarvoor niet, omdat ,,de andere betrokken partij mede schuld was aan het delict”, aldus een officiële reactie. Twee dagen voor de moorden ging het weer mis. In een sportschool mishandelde Osama I. een andere Syriër. Beide incidenten zijn nu aan het strafdossier toegevoegd.

Voor advocaat Selcuk Ikiz van Enas is het motief wel duidelijk: Osama I. zou mogelijk een aanhanger zijn van IS, en zag Egyptenaar Abbas en Nabila als volgelingen van president Bashar al-Assad. ,,Het conflict in Syrië is verplaatst naar Nederland. Hij heeft hen eerder vuile ratten genoemd”, aldus Ikiz tijdens een regiezitting in november vorig jaar. De verdachte zou mogelijk bezig zijn geweest om een dodenlijst af te werken waarop Syriërs en prominente moslims staan.

Het OM zei niet van het bestaan van een dergelijke lijst te weten, en sloot een terroristisch motief uit. Andere getuigen zeggen dat Osama I. juist niet sympathiseerde met Islamitische Staat. Twee van zijn broers zouden zijn gesneuveld tijdens de strijd tegen IS.

Op de avond van die 14de december was lang niet duidelijk of er sprake was van een terreuraanslag. Er werd terreuralarm gegeven en er heerste een grimmige sfeer op straat. Ambulances mochten niet direct naar de slachtoffers, en dat leidde tot emoties en agressie bij familieleden. Uiteindelijk werden de ambulances door agenten met getrokken wapenstokken en hondengeleiders tussen de boze menigte door naar de slachtoffers begeleid.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg concludeerde naderhand dat de grenzen van wat er van hulpverleners mag worden gevraagd waren opgezocht. Er werd geen aangifte gedaan, omdat de GGD zei begrip te hebben voor de emoties van de nabestaanden.

Osama I. zelf zegt zich niets van die avond te kunnen herinneren. Volgens een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum waar hij werd onderzocht, verkeerde hij in een psychose en zou hij volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Als de rechtbank die conclusie overneemt, dan kan Osama I. geen gevangenisstraf opgelegd krijgen, maar wel een behandeling in een tbs-kliniek. De rechtszaak duurt drie dagen.