Nederlanders zoeken naar verre bestemming voor najaar: deze steden staan bovenaan

Bangkok is voor veel reizigers de favoriete bestemming komende herfst en winter. Ⓒ AFP

Amsterdam - De zomervakantie schiet er vanwege de coronacrisis mogelijk bij in, maar later in het jaar willen we in ieder geval wél op reis. Dichtbij huis in eigen land. Maar ook wordt er gezocht naar verre bestemmingen. Uit data van een internationale reisorganisatie blijkt dat we niet kunnen wachten tot de herfst en winter zijn aangebroken.