Moord zonder lijk eindelijk voor de rechter

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van André Spaansen.

Justitie blijft overtuigd dat M. de man is achter het spoorloos raken van zijn jongere vrouw. Een ‘moord zonder lijk’… Maandag en dinsdag blijkt wat het Openbaar Ministerie (OM) in petto heeft.

Justitie kon op haar beurt niet wachten M. voor de rechter te brengen wegens vermeende betrokkenheid bij de vermoedelijke dood van zijn partner rond 10 januari 2010. Maar de verdachte had eerst een paspoort nodig om zijn nieuwe thuisland Marokko te verlaten. De in Amsterdam als Kasper geboren (en later moslim geworden) Nederlander zat na de verdwijning acht maanden vast. Daarop verliet hij Nederland, om zich in 2012 met zijn zoontje te vestigen in het moederland van zijn verdwenen vrouw.

Vermissing

De moeder van Ilham deed daar aangifte van vermissing. De Marokkaanse overheid nam het paspoort van M. in, zodat hij niet weg kon. Justitie probeerde in Marokko achter de schermen voorzichtig op de juiste knoppen te drukken en dat is na vruchteloze pogingen blijkbaar gelukt. M. mocht weg.

Hij wil graag aanwezig zijn. Tegenover aanwijzingen tegen hem, wil hij zijn visie inbrengen. Die is dat hij zijn partner niets aandeed. Ze zou met vriendinnen zijn weggegaan.

Bloedsporen

Politieonderzoek leverde echter (betwiste) bloedsporen op. M. stopte bebloed laken in een vuilnisbak, gooide een matras weg. Hij zocht op internet op ‘lintzaag’. Rechercheurs kunnen zich niet voorstellen dat de jonge moeder op een winterdag zonder haar 1-jarige zoontje zou weglopen. Ze wilde scheiden.

De zaak bleef in het nieuws. Dorpsgenoten werden geconfronteerd met zoekacties diep in de grond rondom de woning van het stel. Kraanwagentjes ploeterden door bloemperken. In recreatiegebieden- en kilometers water werd gezocht. Indrukwekkende zoekslagen mochten niet baten.

Vraag rest of de rechtbank bewijzen ziet voor een ‘moord zonder lijk’. Persofficier mr. Pieter van Rest liet weten: ,,De zitting gaat sowieso door, of ‘ie er is of niet is. Want iedereen vindt dat aan deze zaak een eind moet komen.’’