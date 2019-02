Voorlopig geen nieuw protest klimaatspijbelaars

Circa 15.000 scholieren voerden donderdag op het Haagse Malieveld actie voor een beter klimaat en om de politiek op te roepen tot maatregelen. Ze liepen met borden en spandoeken met teksten als ’Geen gelul, uitstoot naar nul’ en ’Help het klimaat voordat de wereld vergaat’.

„Na het succes van vorige week zou het goed kunnen dat er nog een staking aankomt, alleen niet deze week. Nu willen we eerst in gesprek met Rutte en Wiebes gaan, en op basis daarvan bepalen of we weer gaan staken en wanneer”, aldus youthforclimate.