Dodental verkeer gestegen: vijf jaar op rij meer slachtoffers

Dat blijkt uit voorlopige cijfers over 2018 van de Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars, die een eigen registratie van verkeersslachtoffers voeren. De ’schaduwlijst’ laat zien dat er vanaf 2014 ieder jaar meer doden vallen in het verkeer. Het afgelopen jaar steeg dat aantal van 510 in 2017 naar 522 mensen die omkwamen.

„We werken keihard aan maatregelen en gedragsverandering, maar dat biedt kennelijk geen soelaas”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). „Wij denken dat veel weggebruikers ervaren dat de pakkans toch gering is en daarom blijven ze zich onverantwoord gedragen.”