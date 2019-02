Bpm-opbrengst naar record: autokoper kiest voor occasion

De gemiddelde bpm op een benzineauto is tussen 2012 en 2018 met 56,4% gestegen van €2967 naar €4643. Voor een dieselwagen steeg de aankoopaccijns met 82,7% nog meer; deze ging van €4857 naar €8876.

Dat blijkt uit een analyse door RAI Vereniging. Volgens voorzitter Steven van Eijck staat deze stijging haaks op de belofte van het vorige kabinet om de bpm tot 2021 met een kleine 15% af te bouwen. „De toenmalige staatssecretaris Wiebes (Financiën) schreef in 2015 in Autobrief II aan de Tweede Kamer dat ’het kabinet ervoor heeft gekozen het belang van bpm geleidelijk te verminderen’. Nou, dat hebben we gezien...”

„Hoe je het ook wilt zien, de totale bpm-opbrengsten stegen de afgelopen zes jaar met ruim 27% tot het recordbedrag van ruim €2,1 miljard vorig jaar”, vervolgt Van Eijck. „Het wordt ieder jaar minder aantrekkelijk een nieuwe auto in Nederland te kopen; door de alsmaar stijgende bpm op nieuwe auto’s kiezen kopers massaal voor een occasion over de grens. Een ontwikkeling die ons streven naar duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit ondermijnt en op termijn onhoudbaar is.”

„Bovendien is sinds de recente overgang naar de nieuwe WLTP-emissietest in Europa de aanschafbelasting op de meeste nieuwe auto’s in Nederland alleen maar gestegen. Dat terwijl staatssecretaris Snel (Financiën) heeft toegezegd dat de automobilist niet de dupe van de invoering van de nieuwe testmethode mag worden”, stelt de RAI-voorman.

Volgens van Eijck is in bijna geen ander Europees land de belastingdruk op nieuwe auto’s zo hoog als in ons land. „Dit heeft grote gevolgen voor onze luchtkwaliteit en het terugdringen van CO2. We hebben onze mond vol over vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide en schadelijke stoffen door personenauto’s, maar ondertussen houden we de hiervoor noodzakelijke technologische vooruitgang tegen door de belasting op nieuwe auto’s alsmaar te verhogen.”

Tussen 2000 en 2017 is de gemiddelde leeftijd van het Nederlands wagenpark gestegen van 7,3 jaar naar 10,5 jaar. Afgelopen jaar werden voor het tweede jaar op rij meer dan 200.000 gebruikte auto’s uit het buitenland geïmporteerd: in totaal 207.717. Ruim een derde daarvan is hooguit twee jaar oud en wordt volgens RAI Vereniging aangeschaft als alternatief voor nieuw in Nederland.

Staatssecretaris Snel (Financiën) laat weten dat de opgelopen bpm-inkomsten komen door economische groei. „Zo zijn er in 2017 ruim 30.000 auto’s meer verkocht dan in 2016.” Ook veranderende consumentenwensen zouden een rol spelen. „In 2017 zijn er meer auto’s verkocht met een hogere CO2-uitstoot, bijvoorbeeld SUV’s.” ’Progressieve tarieven’ stijgen razendsnel als auto’s meer CO2 uitstoten. „De bpm voor een auto met een 10 procent hogere CO2-uitstoot verdubbelt.”

De bewindsman noemt de cijfers een logische ontwikkeling in een opgaande economie. Bpm-tarieven aanpassen ziet hij dan ook niet zitten. „Het is onlogisch om een CO2-belasting te verlagen als een gedragsverandering leidt tot meer aankopen van auto’s met hogere CO2-uitstoot.”