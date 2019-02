Rel om herdenkingsrit: baas Oorlogsmuseum verbannen

Eef Peeters van het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45, hier in een ’Kübelwagen’, mag dit jaar niet meedoen aan de ’race to the bridge’ met zijn Duitse voertuigen. Ⓒ Foto VidiPhoto

Arnhem - Een oorlogsrel in Gelderland. De organisatie van de bekende ’Race to the bridge’ in Arnhem en omstreken heeft deelnemer Eef Peeters van het Arnhems Oorlogsmuseum verboden ooit nog aan de herdenkingsrit deel te nemen. Dit tot woede van Peeters, die met meerdere originele Duitse voertuigen een enorme blikvanger was.