Eerste details uit geheime ufo-dossiers Pentagon: ’Deze technologie tart natuurwetten’

Een buitenaardse ufo, of zijn het ’de Russen’? Ⓒ rr

WASHINGTON - De ufo-gekte in de VS nadert een hoogtepunt. In afwachting van de publicatie van geheime dossiers van het Pentagon op 25 juni kreeg een aantal Congresleden donderdag alvast een voorproefje. Ze trokken wit weg bij wat ze te lezen en te zien kregen. „Het zijn er veel en veel meer dan tot nog toe werd gedacht.”