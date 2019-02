Zitplaatsproef uitgerold: via app lege stoelen zien

„Die data koppelen we direct aan de reisplannerapp. Instappende reizigers kunnen dan via kleurtjes op elk station zien waar nog lege stoelen in de trein zijn. Die metingen gaan we verder verfijnen met CO2-uitstoot van mensen en wifi-signalen. Volgend jaar moeten alle intercity’s en sprinters landelijk zijn aangesloten op de zoeker”, aldus een NS-woordvoerder.

Sinds de zomer van 2018 is de app getest op de route Den Bosch-Arnhem. „Volgens de gebruikers werkt die goed. Daarom voegen we nu onder andere Alkmaar-Sloterdijk, Hoorn-Sloterdijk, Den Haag-Haarlem, Dordrecht-Den Bosch, Utrecht-Nijmegen en Utrecht-Maastricht toe en later dit voorjaar sluiten we hsl Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Breda aan.”

Twee (oud-)studenten, Jonathan Boogaard en Essam Benchaou, tekenen protest aan. Zo’n zitplaatszoeker met gewichtssensoren is hun idee, beweren ze. „Begin 2016 stuurden we al een plan naar NS om treinreizigers beter te verdelen over de rijtuigen.”

Een proef om met infrarood bij de ingangen het aantal bezoekers te ’tellen’ bleek niet haalbaar. De studenten bedachten een manier om de bezetting te meten via druksensoren in stoelen, verbonden met de reisplanner. Hun docent raadde aan NS te contacten. „Die reageerde positief. We mochten een presentatie geven en waren supertrots”, vertelt Boogaard.

Volgens hem was NS onder de indruk, maar het inbouwen van sensoren in treinstellen zou te duur zijn. „Over bestaande sensoren op het spoor is niet gerept. NS beloofde zich te melden als er iets met ons plan zou worden gedaan.”

NS stelt al sinds 2010 intern bezig te zijn met de inzet van railsensoren om drukte te meten en reizigers sneller naar lege stoelen te dirigeren. „Het is echt een andere techniek die deze jongens aandroegen.”