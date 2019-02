’Stille’ agenten vegen Amsterdamse Wallen schoon

Door een van de bliksemacties van de ’stille’ agenten kunnen geüniformeerde collega’s een verdachte afvoeren.

Amsterdam - De aantrekkingskracht van de Wallen is immens. Tienduizenden toeristen vergapen zich ieder weekend aan het red light district. In hun kielzog komen zakkenrollers, (nep)dopedealers en ander gajes mee. Maar zelfs gebiedsverboden houden deze lieden niet tegen. De politie heeft gekozen voor een unieke aanpak: vier nachten per maand veegt een team van ’stille’ agenten het historische gebied schoon.