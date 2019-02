Webshop levert spullen niet

De 11-jarige Job kan een nieuwe helm wel vergeten. Zijn oma had er een voor hem gekocht, maar die werd nooit geleverd. Ⓒ Rias Immink

Apeldoorn - Een groep van een kleine honderd jeugdige fietscrossers in Nederland, Spanje en zelfs in Letland moet het stellen zonder nieuwe fiets, crosshelm of handschoenen, omdat de BMX Shop Apeldoorn hen in de kou laat staan. De spullen worden niet geleverd en hun vooruitbetaalde geld komt niet retour.