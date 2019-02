Slachtoffers chroom-6 spreken in raad Tilburg

Ⓒ ANP

TILBURG - De Tilburgse gemeenteraad bespreekt maandagavond voor het eerst het voorstel om schadevergoeding uit te keren aan in totaal achthonderd mensen die tussen 2004 en 2012 op een NS-werkplaats in de stad zijn blootgesteld aan chroom-6. Voorafgaand zullen diverse betrokkenen de gemeenteraad in het stadion van voetbalclub Willem II toespreken.