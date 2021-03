LIVE | Aantal dagelijkse coronadoden Brazilië bijna gehalveerd

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

21.35 - Aantal dagelijkse coronadoden Brazilië bijna gehalveerd

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1127 mensen overleden aan de ziekte Covid-19. Dat zijn er bijna de helft minder dan de voorgaande dagen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag werden voor de derde dag op rij meer dan 2200 coronadoden geregistreerd.

Ook het aantal coronabesmettingen was met 43.000 beduidend lager dan een etmaal eerder toen ruim 85.000 nieuwe infecties werden gemeld. Dat was het op een na hoogste aantal dagelijkse besmettingen tot nu toe.

In totaal zijn nu ruim 278.000 Brazilianen aan Covid-19 overleden en hebben bijna 11,5 miljoen mensen een coronabesmetting opgelopen.

Brazilië kampt de laatste tijd met een forse heropleving van het longvirus. Volgens de gezondheidsautoriteiten is een in Brazilië ontdekte mutatie van het coronavirus daar grotendeels verantwoordelijk voor. Die mutatie heet besmettelijker te zijn dan de 'klassieke' coronavariant.

19.58 - AstraZeneca reageert op stolsels

AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met zijn Covid-19-vaccin.

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico. Het onderzoek had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waren gevaccineerd.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Ⓒ ANP

„Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan 17 miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook”, aldus de verklaring.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week.

18.14 - ’Partij Merkel afgestraft’

De door schandalen geteisterde christendemocratische partij van bondskanselier Merkel heeft een gevoelige afstraffing moeten incasseren bij regionale verkiezingen in het zuidwesten van Duitsland. Zowel in de deelstaat Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts verloor de CDU, aldus prognoses van Duitse media.

Volgens waarnemers krijgt de partij de rekening gepresenteerd voor de lange coronalockdown en affaires rond CDU-politici die grof geld verdienden aan onder meer de handel in mondkapjes. In het welvarende Baden-Württemberg bleven de Groenen de grootste partij en kan de eerste Groenen-premier van Duitsland verder regeren. De sociaaldemocratische SPD, coalitiepartner van Merkel in Berlijn, handhaafde zich in Rijnland-Palts.

Ⓒ ANP/HH

De stembusgang in de deelstaten geldt als barometer voor de landelijke politiek in dit zogenoemde superverkiezingsjaar. Er volgen nog meer regionale verkiezingen en over een half jaar gaat heel Duitsland naar de stembus om een nieuw parlement in Berlijn te kiezen. Merkel, sinds 2005 regeringsleider, stelt zich niet meer herkiesbaar.

Door de coronacrisis stemde een recordaandeel kiezers per brief. In de stemlokalen moesten mondkapjes op.

17.56 - ’Coronavrij-bewijs voor zomervakantie’

Brussel streeft naar invoering van het zogenoemde vaccinatiepaspoort nog voor de zomervakantie, zodat de houder van zo’n bewijs weer kan reizen binnen de Europese Unie. De pas toont aan dat je coronavrij bent: ingeënt tegen het virus, genezen of negatief getest.

Tegen de zomervakantie moet de vaccinatiepas rond zijn, verwacht de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt): „We werken eraan om dit voor juni klaar te hebben.” Hij noemde het van cruciaal belang er alles aan te doen het toeristisch hoogseizoen te redden.

De Europese Commissie wil de plannen woensdag voorleggen. Het coronavrij-bewijs kan elektronisch zijn, of een document op papier voor mensen die geen zin hebben dit op hun smartphone te zetten, „en dat is hun goed recht”, aldus Breton.

16.04 - Ierland en regio Italië pauzeren AstraZeneca

Ierland en een Italiaanse regio hebben zondag het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca opgeschort na meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie kregen. In het Noord-Italiaanse Piëmont stierf een leraar na een inenting met het AstraZeneca-middel.

Directe aanleiding voor de Ierse stap was een rapport van het Noorse geneesmiddelenbureau over vier meldingen van ernstige bloedstollingen bij volwassenen na vaccinatie. Er is niet geconcludeerd dat er enig verband bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en de gevallen van bloedstolsels, benadrukken de Ierse autoriteiten. Er is actie ondernomen „in afwachting van de ontvangst van verdere informatie.”

Piëmont zegt uit „extreme voorzorg” te handelen na de dood van de leerkracht. Tot dusver waren er in het gebied geen problemen met het vaccin gemeld. Vrijdag was nog gestopt met het toedienen van een bepaalde partij AstraZeneca, nadat een soldaat op Sicilië was gestorven. Maar ook daar is geen verband tussen vaccinatie en overlijden vastgesteld. Over het algemeen houdt de Italiaanse overheid vast aan AstraZeneca. De vaccins in Italië en Europa zijn allemaal effectief en veilig, aldus minister Speranza van Volksgezondheid.

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten eerder de vaccinatie met AstraZeneca op te schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er geen verband is tussen het vaccin en bloedstolsels. Ook Thailand is daarmee gestopt, terwijl India zaterdag aankondigde een onderzoek in te stellen naar mogelijke bijwerkingen.

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder.

15.15 - Ruim 1900 mensen nu in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met covid-19 in het hospitaal lagen. Er zijn zo’n vierhonderd mensen minder positief getest dan op zaterdag.

10.50 - Ruim 10.000 nieuwe coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 10.790 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er pakweg 2000 minder dan een dag eerder toen het aantal op 12.674 uitkwam.

In Duitsland is het bijna wekelijks het geval dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert.

Zo meldde het RKI vrijdag 12.834 nieuwe gevallen. De dag daarvoor, op donderdag, ging het om ruim 14.000 besmettingen. Woensdag waren het er ruim 9000. Dat was meer dan een verdubbeling van het aantal van dinsdag.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen coronagevallen vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 70 sterfgevallen tot 73.371.

08.48 - Australië werkt met Singapore aan een reisbubbel

Australië werkt samen met Singapore om vanaf juli een reisbubbel tussen beide landen in te stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen. Dat maakte Australisch vicepremier Michael McCormack zondag bekend. „Nu het vaccin wereldwijd wordt uitgerold, zullen we meer bubbels opstarten”, zegt hij.

Australië had de grenzen sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus gesloten om eventuele uitbraken op het eigen grondgebied te voorkomen. Mensen die geen Australisch staatsburgerschap hebben, mochten het land niet binnen, op enkele uitzonderingen na.

De deal die Australië gesloten heeft met Singapore moet toestaan dat mensen, na vaccinatie, tussen de twee landen kunnen reizen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Ook wordt besproken of er een gezamenlijk vaccinatiecertificaat kan komen en of reizen voor studenten of zakenmensen al hervat kan worden. Nog op tafel ligt of wereldwijde reizigers die naar Australië willen dat via Singapore moeten doen en daar eerst twee weken in isolatie gaan.

Australië heeft al een soortgelijke afspraak met Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeelanders kunnen naar Australië reizen zonder in quarantaine te hoeven. Die bubbel werd wel al een aantal keer onderbroken omwille van een aantal coronabesmettingen.

In Sydney is een quarantainemedewerker positief getest op het coronavirus, het gaat om de eerste lokale besmetting in 55 dagen. De man werkte in twee hotels waarin teruggekeerde reizigers verplicht in isolatie moeten verblijven. De 47-jarige man had de eerste van twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen. Ambtenaren nemen nu contact op met alle bekende contacten en hebben een lijst uitgegeven met locaties die de bewaker heeft bezocht.

„Ik denk dat de boodschap hiervan aan iedereen is: wees niet zelfgenoegzaam”, zei Brad Hazzard, minister van Volksgezondheid in New South Wales. „We zitten midden in een pandemie die eens in de 100 jaar voorkomt, we moeten het serieus nemen.”

06.55 - Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel.

In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat „heel Europa vaccins krijgt”, zegt de PvdA’er. „Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van de vaccins, zowel in Brussel alsook in de lidstaten”, aldus Timmermans, die na afloop van de pandemie de balans wil opmaken. „Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan.” Wel is hij van mening dat een Europese aanpak ook in het voordeel is van de rijkere lidstaten.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Ⓒ ANP/HH

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Daarnaast is er ook onvrede bij een aantal lidstaten over de verdeling van de vaccins.

Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen.