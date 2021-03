LIVE | Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

08.48 - Australië werkt met Singapore aan een reisbubbel

Australië werkt samen met Singapore om vanaf juli een reisbubbel tussen beide landen in te stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen. Dat maakte Australisch vicepremier Michael McCormack zondag bekend. „Nu het vaccin wereldwijd wordt uitgerold, zullen we meer bubbels opstarten”, zegt hij.

Australië had de grenzen sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus gesloten om eventuele uitbraken op het eigen grondgebied te voorkomen. Mensen die geen Australisch staatsburgerschap hebben, mochten het land niet binnen, op enkele uitzonderingen na.

De deal die Australië gesloten heeft met Singapore moet toestaan dat mensen, na vaccinatie, tussen de twee landen kunnen reizen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Ook wordt besproken of er een gezamenlijk vaccinatiecertificaat kan komen en of reizen voor studenten of zakenmensen al hervat kan worden. Nog op tafel ligt of wereldwijde reizigers die naar Australië willen dat via Singapore moeten doen en daar eerst twee weken in isolatie gaan.

Australië heeft al een soortgelijke afspraak met Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeelanders kunnen naar Australië reizen zonder in quarantaine te hoeven. Die bubbel werd wel al een aantal keer onderbroken omwille van een aantal coronabesmettingen.

In Sydney is een quarantainemedewerker positief getest op het coronavirus, het gaat om de eerste lokale besmetting in 55 dagen. De man werkte in twee hotels waarin teruggekeerde reizigers verplicht in isolatie moeten verblijven. De 47-jarige man had de eerste van twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen. Ambtenaren nemen nu contact op met alle bekende contacten en hebben een lijst uitgegeven met locaties die de bewaker heeft bezocht.

„Ik denk dat de boodschap hiervan aan iedereen is: wees niet zelfgenoegzaam”, zei Brad Hazzard, minister van Volksgezondheid in New South Wales. „We zitten midden in een pandemie die eens in de 100 jaar voorkomt, we moeten het serieus nemen.”

06.55 - Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der Tagesspiegel.

In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat „heel Europa vaccins krijgt”, zegt de PvdA’er. „Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van de vaccins, zowel in Brussel alsook in de lidstaten”, aldus Timmermans, die na afloop van de pandemie de balans wil opmaken. „Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan.” Wel is hij van mening dat een Europese aanpak ook in het voordeel is van de rijkere lidstaten.

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Daarnaast is er ook onvrede bij een aantal lidstaten over de verdeling van de vaccins.

Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen.