Kamer wil opheldering over observeren burgers

Een woordvoerder van de landmacht bevestigt dat die informatie werd gedeeld met andere partijen uit de coronacrisisbestrijding. Er wordt nu een werkgroep opgericht die de juridische kaders voor het optreden van het LIMC moet evalueren. Zijn de kaders nog wel actueel, moeten ze strenger of juist ruimer?, zijn vragen die daarbij de revue passeren.

Zondagavond schreef NRC dat het LIMC, dat half maart werd opgericht, informatie vergaarde over de samenleving tijdens de coronapandemie. Zo werden burgergroeperingen als Viruswaarheid onderzocht, en werd er informatie verzameld om voorspellingen te kunnen doen over de naleving van coronamaatregelen.

D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft een Kamerdebat aangevraagd over de kwestie. Ook SP-Kamerlid Karabulut is verontwaardigd en heeft mondelinge aangemeld: „De pandemie mag niet aangegrepen worden om eigen burgers en groepen te bespioneren. Het is niet ethisch, vrijheidsbeperkend en vermoedelijk strijdig met de privacy dat Defensie Nederlanders bespioneert. Dat moet direct stoppen.”

Albert van den Bosch (VVD) wil van de minister weten wat er precies is gebeurd, wie ertoe besloten heeft en wie er allemaal van op de hoogte was: „De krijgsmacht ondersteunt de politie en justitie met heel veel nuttig werk, maar het is niet de bedoeling dat defensie op eigen houtje Nederlandse burgers observeert. Afgaande op de berichten voelden militairen zelf ook ongemak, en is er ingegrepen. Burgers moeten nooit zonder enige reden onder het vergrootglas van de overheid komen te liggen, ongeacht hun meningen of standpunten.”