Lokale partijen en CDA winnen herindelingsverkiezingen

Ook in negen andere gemeenten waren woensdag verkiezingen vanwege herindelingen. Eveneens in Noord-Holland vormen Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daar eindigde Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij bovenaan. Lokaal Dijk en Waard eindigde op plek twee en de VVD werd derde. Het opkomstpercentage was 35,99 procent.

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk. Daar is het CDA de grootste geworden met daarachter Team Lokaal en Liberaal LVC. Het opkomstpercentage was 49,51 procent.

Maashorst

Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. Jong Maashorst heeft daar de meeste stemmen gehaald. Het CDA eindigde op plek twee met daarachter Voor de Dorpen. Het opkomstpercentage in Maashorst was 42,38 procent.

Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor die van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 zijn heringedeeld.