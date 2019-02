Valentijnsdag: volop zon en lente-achtig

Dat meldt Weeronline. Dinsdag en woensdag wordt het overwegend droge droog, maar nog wel met bewolking. Slechts af en toe laat de zon zich voorzichtig zien.

Valentijn brengt donderdag zonnig weer. Het kwik kan oplopen tot 12 graden. Met een zwakke zuidoostenwind kunnen we ons verheugen op een lente-achtige dag.

Het verschil tussen de dag en de nacht is wel goed te voelen. ’s Nachts en in de vroege ochtend is te merken dat het nog winter is. Op veel plaatsen vriest het dan een graadje.

Droog en zonnig weekend

Verwacht wordt dat ook het komend weekend droog blijft. En daarbij zal ook de zon zich zeer waarschijnlijk met regelmaat laten zien. Daarna is de weersverwachting onzeker, maar er bestaat een kans dat de mooi-weer-periode ook na het weekend aanhoudt.