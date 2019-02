Leerlingen Lochem staken massaal voor ’porno-docent’

Dat meldt Omroep Gelderland. De man die lesgeeft op de Gelderse middelbare school kwam vorige week in opspraak nadat op het internet een filmpje rondging waarop te zien is hoe hij via het digitale schoolbord voor de klas naar pornografische afbeeldingen kijkt. De leerlingen waren hier getuigen van.

De directie van het Staring College heeft alle leerlingen een email gestuurd waarin ze uitlegt waarom de leraar is geschorst. „Het is in ons land niet verboden om dergelijke beelden te bekijken, alleen past dit niet op een school. Wij vinden dat onacceptabel”, zo valt te lezen.