Leerlingen Lochem staken voor ’porno-docent’

De man die lesgeeft op de Gelderse middelbare school kwam afgelopen donderdag in opspraak nadat op het internet een filmpje rondging waarop te zien is hoe hij via het digitale schoolbord voor de klas naar pornografische afbeeldingen kijkt. Dat gebeurde tijdens een huiswerkuurtje op school. De leerlingen waren hier getuigen van. Nog diezelfde dag zette de schoolleiding de docent op non-actief.

De directie van het Staring College heeft alle leerlingen een email gestuurd waarin ze uitlegt waarom de leraar is geschorst. „Het is in ons land niet verboden om dergelijke beelden te bekijken, alleen past dit niet op een school. Wij vinden dat onacceptabel”, zo valt te lezen.

Erin geluisd

Onder scholieren gaan geluiden rond dat de betreffende leraar erin werd geluisd door leerlingen. „Dus dat hij iets op moest zoeken van de ene scholier, terwijl een andere dat filmde om daarmee ’te scoren’ op internet. Het zou mij niet verbazen als dat inderdaad zo is”, zei een leerling eerder tegen De Telegraaf.

De onderwijsinstelling heeft externe onderzoekers ingeschakeld om alle feiten boven de tafel te krijgen. Na dit onderzoek moet blijken of de docent definitief wordt geschorst. Bestuurder Nico Woonink verwacht binnen enkele dagen uitsluitsel te kunnen geven. Volgens hem is nog „uit niets gebleken” dat de leraar er door leerlingen werd ingeluisd.

