’Patiënt vaak onterecht geweigerd bij nieuwe huisarts’

Huisartsen mogen patiënten alleen in sommige gevallen weigeren. Bijvoorbeeld als de praktijk vol is of omdat er een te grote reisafstand tussen patiënt en huisarts zit. Maar volgens onderzoek van de ACM weigert één op de vijf huisartsen weleens patiënten, in strijd met de eigen regels of in strijd met de mededingingswet. Dit gebeurt vaker bij huisartsen die niet goed op de hoogte zijn van de regels.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Patiëntenfederatie Nederland gaan de regels voor het overstappen nu beter onder de aandacht brengen.