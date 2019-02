Ⓒ De Telegraaf

BELFELD - Hoogbejaarden zijn bruut overvallen in het Limburgse Belfeld. Een vrouw van 93 werd zelfs uit haar bed gesleurd om haar te dwingen kostbaarheden af te geven. „Mijn moeder van 91 hebben ze de ring van de vinger getrokken”, zegt een dochter van een van de slachtoffers van de drie overvallen. In de nacht van zondag op maandag zijn onbekenden appartementen binnengedrongen aan de Pronkhof in het dorp bij Venlo.