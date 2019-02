OM eist tot 26 jaar voor ’vergismoord’ Utrecht

De moord was een vergissing. Het eigenlijke doelwit was Khalid H., die in dezelfde flat woonde als Changachi. Twee dagen later ging opnieuw een moordcommando op pad om H. alsnog te liquideren. H. rook onraad en waarschuwde de politie. Die was tijdig ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachten crashte op de A1 en de politie kon de twee inzittenden aanhouden.

Het OM eiste vorige week acht jaar cel tegen de chauffeur van de auto. Medeverdachte Marciano D. (27) hoorde maandag twaalf jaar tegen zich eisen. Dit duo wordt er alleen van verdacht betrokken te zijn geweest bij de geplande „herstelmoord” op H., aldus het OM.

Guyno O. en Ferrel T. zouden na de moord op Changachi bij die missie een organiserende rol hebben gespeeld. Een vijfde verdachte in het geheel, Justin Jap Tjong, zou bij de moord op Changachi als chauffeur hebben gefungeerd. Hij wilde na de vergissing niet meer mee op jacht naar Khalid H. Twee weken later werd hij zelf geliquideerd in Amsterdam. Deze moord is nog in onderzoek.

Het OM sprak met afgrijzen over de beweegredenen van de verdachten. „Voor een paar duizend euro worden mensen neergeknald. Ze denken niet na over wie ze gaan neerschieten, waarom, en of ze wel de juiste hebben. Het gaat alleen om geld.”

De opdracht voor het geweld schrijft justitie toe aan de zeer gewelddadige bende van de voortvluchtige Ridouan Tahgi, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks liquidaties.

De rechtbank doet uitspraak op 27 maart.

