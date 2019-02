Snorfietser rijdt door na botsing met hond Blue

Viervoeter Blue, een staffordshire-bulterriër, hield flinke verwondingen over aan het incident afgelopen zaterdag- op zondagnacht in Amsterdam-Zuidoost. Toevallig langsrijdende agenten schoten meteen te hulp. Blue werd in een dienstauto met zwaailicht naar een medisch centrum voor dieren vervoerd, schrijft de Amsterdamse politie op Facebook.

„Wij zagen en hoorden een man hevig zwaaien en roepen naar ons. Naast hem op de grond lag een hond die even daarvoor was aangereden door de bestuurder van een zwarte snorfiets. De hond genaamd „Blue” bleek zwaar gewond te zijn en de bestuurder van de snorfiets was snel weggereden in de richting van het AMC ziekenhuis”, aldus de agenten. De politie zoekt ooggetuigen.

Bij baasje Naomi zit de schrik er nog goed in. Haar vriend liet Blue uit toen het misging, meldt AT5. „Die scooter reed haar aan. De scooterrijder zelf viel niet, maar reed wel gewoon door”, zegt ze tegen de omroep. Blue kampte na de botsing met een klaplong en wonden aan haar hoofd en rug. „Ik had echt stress, ik dacht dat ze dood zou gaan.”