’Ambulancetijden op Urk worden overschreden’

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) luidt in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok.

Sinds het MC Zuiderzee in Lelystad bankroet is, zijn zwangere vrouwen die in het ziekenhuis bevallen aangewezen op Sneek, Heerenveen of Zwolle. „De acute verloskunde is nu verder weg waardoor de reistijd fors is toegenomen”, schijven de verloskundigen. „De snelste reistijd per ambulance in de nieuwe praktijksituatie ligt op 50 minuten. De 45 minuten-norm wordt in de praktijk dus niet gehaald. Dit kan vergaande consequenties hebben voor zowel zwangere als barende vrouwen.”

PVV: minister moet aftreden

PVV-Kamerlid Agema is in alle staten. Ze vindt zelfs dat VVD-minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet aftreden. „De minister beloofde dat door het sluiten van de spoedeisende hulppost in Lelystad de acute verloskunde niet in gevaar zou komen omdat de wettelijke aanrijtijden voor ambulances (45-minutennorm) niet zou worden overschreden. Nu dit wel het geval is, komen moeders en baby’s in levensgevaar. Bruins moet aftreden”, aldus de grootste oppositiepartij

Nadat het ziekenhuis in Lelystad dicht ging zijn er op Urk extra ambulances ingezet. Toch blijven volgens de verloskundigen de omstandigheden ’substandard’, oftewel beneden de standaard en is actie van minister Bruins onontbeerlijk.

KNOV: meer kans op bevalling onderweg

Ze wijzen erop dat Urk het hoogste geboortecijfer van Nederland heeft en dat vrouwen er relatief snel baren. „De langere rit naar het ziekenhuis wordt dan risicovoller, er is meer kans op een bevalling onderweg.”

Minister Bruins liet eerder weten dat hij misschien wel wil afstappen van de 45-minutennorm voor ambulances. De norm zou volgens hem achterhaald zijn. De VVD-bewindsman laat daar onderzoek naar doen.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg noemt de bevindingen van de KNOV ’zeer verontrustend’. Woensdag is er een debat over de kwestie. Dan gaat het CDA minister Bruins erover aan de tand voelen.