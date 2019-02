56 euro voor ’onzichtbare’ broek

Voor 56 euro tik je het opvallende kledingstuk op de kop. De hooggesneden broek van Flounce London is gemaakt van polyester en is superdun. Op internet weet de webshop al de nodige aandacht naar zich toe te trekken. „Zit je verlegen om aandacht? Of is er een andere reden te bedenken waarom je dit aan zou schaffen?” schrijft iemand op 9GAG.

De website pakt niet voor het eerst uit met een expliciet kledingstuk. Eerder verscheen er al een halsketting online die wel erg veel wegheeft van een riem. Na veel kritiek op sociale media werd dat accessoire van de webshop gehaald, zo schrijft Het Nieuwsblad.