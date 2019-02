Mogelijk vervroegde verkiezingen Spanje

Het debat over de begroting begint dinsdag. Catalaanse separatistische partijen die Sánchez gedoogsteun geven, zouden hem laten vallen.

De separatistische Catalaanse premier Quim Torra heeft maandag gezegd dat hij nog wel bereid is met Sánchez te praten over zijn „minimumeisen” voor steun aan de begroting. Dinsdag begint in Madrid een proces tegen twaalf vooraanstaande separatisten wegens een illegale poging de regio af te scheiden in oktober 2017.

Palmzondag

De vervroegde stembusgang zou op 14 april zijn, anderhalve maand voor de verkiezing voor het Europees Parlement (26 mei) en lokale of regionale verkiezingen in Spanje. Het is 14 april in veel plaatsen vakantie door een religieuze feestdag, Palmzondag.

Sánchez’ minderheidsregering is in juni vorig jaar gevormd. Zijn Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) heeft slechts 84 van de 350 zetels in het Congres van Afgevaardigden. De belangrijkste gedoogpartij is de links-radicale Podemos (67 zetels).

Tienduizenden Spanjaarden gingen zondag in Madrid de straat op om te demonstreren tegen de in hun ogen te toegeeflijke houding van de regering tegenover Catalanen die streven naar onafhankelijkheid. De betogers eisten nieuwe verkiezingen.