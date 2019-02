Topambtenaar betaalt deel toelage terug

Premier Mark Rutte in 2014 in overleg met topambtenaar Henk Brons (l.). Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

DEN HAAG - Topambtenaar Henk Brons betaalt een deel van de buitenlandvergoeding terug die hij kreeg terwijl hij een functie had in Nederland en hier woonde. De financiële waakhond van het Rijk concludeert dat er in het geval van Brons bij het betrokken ministerie van Binnenlandse Zaken niet goed is toegezien op de hele gang van zaken. De ambtenaar zelf treft geen blaam.