Boete voor wethouder na rel met vlogger Steenbergen

Vlogger Vladimir Hornicek in een van zijn filmpjes. Ⓒ YouTube Vladimir Hornicek

BREDA - Voor smaad over een vlogger is maandag 350 euro boete geëist tegen een voormalig wethouder van de gemeente Steenbergen. Volgens de aanklager heeft ex-wethouder Vincent van den Bosch in de regionale media leugens verspreid over de vlogger die hem met zijn filmpjes over de Steenbergse politiek uitdaagde.