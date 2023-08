Storm Idalia in VS verder afgezwakt, veel mensen zonder stroom

De storm neemt in kracht af, maar verplaatst zich nog wel noordwaarts langs de westkust van de VS. Volgens de meest recente waarschuwing van het Nationaal Orkaancentrum moet Noord-Carolina nog rekening houden met zware regen en overstromingen.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida zegt dat bij de dood van één persoon wordt onderzocht of die gerelateerd is aan de storm, maar dat er verder nog geen slachtoffers zijn gerapporteerd. Het vliegveld van Tampa, in West-Florida, is inmiddels weer open voor zowel aankomende als vertrekkende vliegtuigen. Vanwege de tropische storm werden woensdag meer dan duizend vluchten van en naar de Verenigde Staten geannuleerd.

Vlak voor Idalia aan land kwam in Florida was het nog een orkaan van de 4e categorie, waarbij windsnelheden tot boven de 200 kilometer per uur zijn gemeten. Naar verwachting buigt de storm donderdag af richting de oceaan.

Nationale Garde

DeSantis had 5.500 militairen van de Nationale Garde gemobiliseerd. Ook stonden hulpdiensten klaar. Op een persconferentie riep de gouverneur woensdagochtend mensen, die niet zijn geëvacueerd, op te schuilen en zeker niet de straat op te gaan. „Er gaat van alles door de lucht vliegen.” Naast harde wind was er de dreiging van snel stijgend water. Op sommige plaatsen werd een verhoogde waterstand van bijna 2 meter gepeild.

Het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft regelmatig te kampen met orkanen. Er wordt gesproken van een hurricane season, dat dit jaar loopt tussen juni en november. Meteorologen houden voor 2023 rekening met ruim twintig orkanen.