Mars One failliet

Volgens Lansdorp gaat het enkel om het beursgenoteerde gedeelte van Mars One. De stichting die de missie zelf organiseert is niet failliet, stelt hij.

In 2011 richtte hij het bedrijf op. Het doel was om vanaf 2031 een menselijke kolonie op Mars te stichten. Ook zou daarover zelfs een realityserie uitgezonden worden. Er was veel kritiek op, onder meer van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat stelde dat astronauten binnen de kortste keren zouden overlijden.

Wat het faillissement voor de missie zelf betekent, is nog onduidelijk. „Momenteel zijn we binnen de stichting met een investeerder in gesprek om te kijken hoe we verder kunnen komen”, zegt Lansdorp. Hij wil zich desgevraagd niet uitlaten over de oorzaken van het faillissement.

