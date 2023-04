Jonge overvallers dwingen oudere vrouw limiet bankrekening te verhogen

De overvallers hebben op 18 juli een oudere vrouw vijf uur lang vastgehouden in haar woning aan de Bruggensingel Noord. Ze dwongen het slachtoffer iedere keer om de limiet op van haar bankrekening te verhogen. De overvallers maakten 10.000 euro buit, weet de Gooi en Eemlander.

Het Openbaar Ministerie zag geen enkele reden waarom twee Hilversummers vrij zouden komen na een half jaar voorarrest. Een woningoverval wordt bestraft met jarenlange gevangenisstraf, vertelde het OM. De inhoudelijke behandeling van deze strafzaak is al eind volgende maand.

Dna-sporen

De 21-jarige verdachte uit Hilversum legde op de zitting een verklaring af. Zijn dna is in de woning in Amersfoort gevonden. Hij gaf aan dat hij die dag als snorder actief was geweest en dat hij de overvallers had rondgereden in zijn auto. Ook de 19-jarige Hilversummer gaat bij de politie een verklaring afleggen.

Het OM wil onderzoek doen naar de verklaring van deze verdachte. Hun advocaten betoogden dat deze jonge Hilversummers na een half jaar moesten vrijkomen. De rechtbank wees die verzoeken af. De strafzaak gaat verder op 26 mei.