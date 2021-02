Twee jongens opgepakt na mislukte overval supermarkt Cuijk, klant gestoken met mes

Volgens de politie kwam een man met een bivakmuts de winkel via de uitgang binnen. Hij was gewapend met een mes en eiste geld. Een klant die probeerde in te grijpen raakte gewond aan zijn hand door een stekende beweging van de dader. De overvaller vertrok zonder buit.

Later op de avond werden de twee verdachten aangehouden in de Wilhelminastraat in Cuijk. De 13-jarige jongen was in het bezit van een mes dat sterk leek op het bij de overval gebruikte wapen. De jongen heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De andere verdachte is 16 jaar en komt uit Cuijk. Hij voldeed volgens de politie aan het signalement van de overvaller.