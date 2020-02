’Arnhemse terreurcel niet uitgelokt’

De operatie leidde uiteindelijk tot een inval bij de groep verdachten. Ⓒ ANP

Rotterdam - De groep van zes Arnhemse jihadisten is niet uitgelokt door politie of AIVD om een terreuraanslag voor te bereiden. Dat stelt de Landelijk AIVD-officier van Justitie Terrorismebestrijding in de zaak tegen de ’Arnhemse terreurcel’. Volgens hem zijn op geen enkele manier wetten overtreden, die infiltranten of medewerkers van veiligheidsdiensten verbieden om een ’target’ onder druk zetten een misdrijf te plegen.