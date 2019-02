Door liefde verarmde Londenaar schadeloos

Kooter leerde Radeva begin 2017 kennen op Tinder. Daar vloeide een negen maanden durende verhouding uit voort. Radeva kwam naar Londen. Ze hadden er samen een huishouden en smeten met geld, meldde The Daily Mail. Radeva kreeg luxe reizen, dure geschenken, geld en een lening van Kooter. Volgens Kooter heeft de Bulgaarse tijdens hun relatie geld weggesluisd.

Toen het stel uit elkaar ging claimde Kooter te zijn misleid. Zo bleek Radeva al getrouwd en is ze nooit investeringsbankier geweest, zoals ze deed voorkomen. Ze zou geld van Kooter ergens anders investeren.

De advocaat van Radeva heeft naar voren gebracht dat de rijke Kooter heel goed wist wat hij deed en dat hij heel veel geld aan zijn vriendin kwijt was. Ze hadden een serieuze relatie en van bedrog of misleiding was geen sprake volgens de raadsman. Hij kreeg ongelijk van de rechter. Radeva moet ook nog 22.000 euro proceskosten vergoeden. Haar lening van 40.000 euro hoeft Radeva van de rechter niet terug te storten.