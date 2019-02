Chinese masseuses gepakt voor illegaal werk

Vier van de masseuses waren illegaal in Nederland en de vijfde had geen werkvergunning. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

AMSTERDAM - Bij een controle van de Inspectie SZW zijn in Amsterdam vijf Chinese masseuses tegen de lamp gelopen. Vier vrouwen waren illegaal in Nederland en de vijfde had geen werkvergunning. Ze zijn overgedragen aan de politie, laat de inspectie weten.