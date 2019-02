Ministerie zat fout met gouden regeling Brons

Dat blijkt uit onderzoek van de Auditdienst Rijk. Minister Ollongren en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) erkennen dat de regels niet juist zijn toegepast, maar volgens hen heeft Brons ’te goeder trouw gehandeld’.

Brons, voormalig directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, was van 2015 tot 1 juli 2018 de Nederlandse vertegenwoordiger op de ABC-eilanden. Die functie vervulde hij maar korte tijd op locatie. In 2017 verruilde hij het zonnige Willemstad voor Den Haag, waar hij een functie erbij deed terwijl hij zijn baan op de eilanden aanhield. Ondanks dat hij daarna in Nederland werkte, kreeg hij toch de uitzendtoelage van 41.745 euro belastingvrij, boven op zijn salaris dat in 2017 een slordige 181.000 euro bedroeg.

Volgens de auditdienst valt de topambtenaar weinig te verwijten. Hij was immers naar Den Haag gehaald om na het vertrek van twee topambtenaren op het ministerie met spoed de directeursfunctie Koninkrijksrelaties waar te nemen. Hij hield zijn baan overzees aan. Toch belooft Brons een deel van het geld van de gouden regeling terug te betalen. Ollongren en Knops ’waarderen de keuze die de betrokken functionaris op eigen initiatief maakt’.

Het ministerie gaat de de regels voor de buitenlandvergoeding aanscherpen. Mogelijk zijn er nog tien ambtenaren die te veel geld hebben gekregen.