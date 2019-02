Moord zonder lijk: verdachte alleen op opname te horen

Het slachtoffer is volgens justitie zijn toenmalige vrouw Ilham Benchelh (36) uit Siddeburen (Groningen), die in 2010 verdween. Ⓒ ANP, Politie

GRONINGEN - Verdachte Kasem M. (71) was er maandag toch niet zelf bij voor de rechtbank in Groningen. De behandeling van een in Groningen langverwachte rechtszaak rondom de vermissing van zijn vrouw werd echter niet aangehouden, al had de verdediging dat graag gezien. In Groningen was juist vurig gehoopt op de komst van de verdachte uit Marokko, zodat die zijn licht kon laten schijnen op de geruchtmakende verdwijningszaak.