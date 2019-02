Het draait nog altijd om moord

Willem Holleeder Ⓒ Tekening Petra Urban

Er staat nog net geen suikerspinverkoper voor de deur van de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp, maar op sommige dagen heeft het strafproces tegen Willem Holleeder veel weg van een kermisattractie. Met Holleeder in de hoofdrol van de koorddanser van wie iedereen zich afvraagt of hij overeind blijft op het slappe koord. Donderdag begint het Openbaar Ministerie na ruim 50 zittingsdagen aan het requisitoir.