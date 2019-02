Legerhelikopter stort neer op speelplaats midden in woonwijk

De piloot probeerde op de speelplaats een noodlanding te maken, maar dat mislukte. Ⓒ REUTERS

ISTANBUL - Door het neerstorten van een legerhelikopter in Istanbul zijn maandag vier militairen om het leven gekomen. Ze overleden in een ziekenhuis aan hun verwondingen, zei de gouverneur van de stad Ali Yerlikaya op de plek van het ongeluk in het district Cekmeköy, in het Aziatische deel van de Turkse metropool.