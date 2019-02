Zwaargewonde man aangehouden voor schietpartij Oss

Ⓒ GinoPress

OSS - De politie heeft maandag een 59-jarige man aangehouden in Oss in verband met de dodelijke schietpartij eerder op de dag. De man werd zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan de Molenweg in Oss. De politie vermoedt dat hij zichzelf om het leven heeft willen brengen. Hij is in „zeer zorgwekkende toestand” naar het ziekenhuis gebracht.