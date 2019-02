Vossius Gymnasium dicht na brand: 800 leerlingen vrij

De brand brak maandagavond uit in een bijgebouw dat dienst doet als kantine. Enkele tientallen leerlingen waren aanwezig omdat er avondschool was. Zij konden veilig naar buiten gaan, niemand raakte gewond.

De brand zit in het plafond en de brandweer is bezig met sloopwerkzaamheden om de smeulende delen te kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk wanneer alle brandhaarden gedoofd zijn.

,,Het plafond van het bijgebouw loopt over naar het hoofdgebouw en is daar de vloer van de eerste verdieping. We moeten voorkomen dat het zich verder naar die vloer uitbreidt", aldus een woordvoerder van de brandweer. Hij zegt dat de sloop- en bluswerkzaamheden nog wel even doorgaan. ,,Daarna volgt een inventarisatie van de rook- en roetschade en moet er worden schoongemaakt en geventileerd."