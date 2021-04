Tjeenk Willink gaat het anders doen: ’Kan niet op oude manier’

Tjeenk Willink begint donderdag en vrijdag met de gesprekken met fractievoorzitters. Hij doet dat op volgorde van klein naar groot. Dat betekent dat Sylvana Simons van BIJ1 donderdagochtend als eerste aan de beurt is. De 79-jarige minister van Staat denkt dat de frisse blik van politieke nieuwkomers kan helpen bij zijn aanpak. „Die partijen kijken met de nodige verbazing naar wat er hier gebeurt.”

Het onderwerp van ’wie met wie’ wil of onderhandelingen over beleidsonderwerpen zijn nu nog niet aan de orde, aldus Tjeenk Willink. „Het gaat nu over het proces.”

Een dichtgetikt regeerakkoord „zet de oppositie buitenspel, en belemmert de tegenmacht”, zegt de informateur. „Fragmentatie van het politieke landschap, de veelheid aan politieke partijen: dat zijn allemaal aanleidingen voor een dik regeerakkoord. Maar niettemin moet er iets anders”, stelt hij.

Dat begint volgens hem bij informatie geven. De informateur belooft publieke verantwoording af te leggen na elke fase van het formatieproces. Het openbaar maken van gespreksverslagen is daar een onderdeel van.