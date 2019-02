Opnieuw putdrama in Spanje, weer in regio Julen

Het is al het tweede incident dat wordt gemeld rond waterputten na de fatale val van Julen Rosello die op 13 januari in een put van 110 meter diep viel, en dezelfde dag al overleed. In het weekend dat hij werd begraven (op 26 januari) vond de politie het levenloze lichaam van een 45-jarige man die met zijn hond was gaan wandelen in Villanueva del Trabuco bij Malaga. De politie gaat ervan uit dat eerst zijn hond in de put viel en dat de man wilde proberen de hond te redden. Twintig kilometer verderop, bij Totalán, was Julen twee dagen eerder dood gevonden na een zoektocht van dertien dagen.

Meer dan miljoen illegale putten

De vele incidenten en ongelukken vestigen de aandacht op het grote probleem van illegale putten in Spanje, waarvan er meer dan een miljoen zijn. Meer dan 5000 vrijwilligers zoeken momenteel naar die illegale waterputten. Veel mensen laten een waterputten boren zonder de benodigde vergunningen aan te vragen. Het verkrijgen van die vergunningen is namelijk een langdurig en kostbaar traject. Als er water wordt gevonden kunnen de vergunningen altijd nog worden aangevraagd, is de redenering. Zoals bijvoorbeeld in natuurpark Doñana; waar aardbeitelers illegaal water aan het natuurgebied onttrekken om heel Europa van mooie rode aardbeien te voorzien. Het natuurgebied kampt daardoor met grote stukken die helemaal droogvallen.

Als er géén water wordt gevonden, dekt men de put af; niemand weet of dat volgens de regels gebeurt. Volgens het ministerie van Milieu is het moeilijk alle illegale putten – die vaak ’s nachts worden geslagen en daarom ‘pozos luneros’ worden genoemd (maanputten) - op te sporen. Meer dan 5.000 vrijwilligers proberen de putten nu te registreren zodat de eigenaren ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Onderzoek Julen

In het geval van Julen onderzoeken politie en Justitie nog wat precies de toedracht van zijn val is geweest. Het is nog altijd onduidelijk of de put goed was afgesloten door de man die de put sloeg. Hij zegt zelf van wel, maar de eigenaar van de finca, een neef van de vader, zegt van niet. Hij zegt dat hij de ingang van de put zelf heeft toegedekt met twee grijze betonblokken. Die zijn wel zwaar, maar schuiven wel makkelijk. Julen zou er zo tussendoor zijn geslipt.

De ouders van Julen, José Roselló en Victoria García, willen de onderste steen boven hebben in het onderzoek. Ze hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen en zich als ‘personen’ aan de kant van de aanklager geschaard. Het is een mogelijkheid binnen het Spaanse recht dat niet alleen het OM een proces kan starten en een strafeis neerleggen, maar dat ook privé-personen dat kunnen doen. Soms lopen beide zaken naast elkaar – zoals dat ook het geval was tijdens de zaak die de moord betrof op ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein. Hun families eisten dezelfde straf als het openbaar ministerie voor de moord en het laten verdwijnen van de lichamen.