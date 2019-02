Contact met ontvoerders, maar geen levensteken miljonairsvrouw

De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen. Ⓒ EPA

OSLO - De familie van een verdwenen Noorse miljonairsvrouw heeft opnieuw contact gehad met haar vermoedelijke ontvoerders. Maar er is tot dusver geen enkel bewijs geleverd dat de 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen nog in leven is. Dat heeft de politie maandag gezegd. Advocaat Svein Holden voegde eraan toe dat er pas met de kidnappers wordt onderhandeld als een levensteken van haar is ontvangen.