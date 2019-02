Amazon-miljardair Bezos verraden door zwager

Lauren Sanchez (links) en Jeff Bezos in gelukkigere tijden met zijn vrouw MacKenzie Bezos. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

New York - Van je (toekomstige) familie moet je het maar hebben. De poging tot afpersing van de rijkste man ter wereld, Amazon-eigenaar Jeff Bezos, zou zijn oorsprong hebben gevonden in de broer van zijn geheime liefde. Deze Michael Sanchez zou het roddelblad National Enquirer hebben getipt dat zijn getrouwde zus, oud-tv presentator Lauren, een affaire had met Bezos.